У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення – ДТЕК (Оновлено)
У Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення електрики.
Про це повідомляє компанія ДТЕК.
"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Оновлено. В "Укренерго" додали, що аварійні відключення запровадили також у Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:
- 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
- 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.
У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження застосовуються так:
- 00:00 – 6:00 – одна черга відключень;
- 6:00 – 9:00 – дві черги відключень;
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
- 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.