У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення – ДТЕК (Оновлено)

У Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення електрики.

Про це повідомляє﻿ компанія ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Оновлено. В "Укренерго" додали﻿, що аварійні відключення запровадили також у Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження застосовуються так: