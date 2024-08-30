В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения - ДТЭК (Обновлено)
В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения электричества.
Об этом сообщает компания ДТЭК.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при экстренных отключениях графики не действуют.
Обновлено. В "Укрэнерго" добавили, что аварийные отключения ввели также в Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской и Николаевской областях.
После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:
- 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;
- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:
- 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;
- 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;
- 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
- 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.