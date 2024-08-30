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В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения - ДТЭК (Обновлено)

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения - ДТЭК (Обновлено)
Фото: Рixabay

В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения электричества.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при экстренных отключениях графики не действуют.

Обновлено. В "Укрэнерго" добавили﻿, что аварийные отключения ввели также в Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской и Николаевской областях.

После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:

  • 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:

  • 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;
  • 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;
  • 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
  • 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

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