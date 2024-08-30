В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения - ДТЭК (Обновлено)

В Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях ввели экстренные отключения электричества.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что при экстренных отключениях графики не действуют.

Обновлено. В "Укрэнерго" добавили﻿, что аварийные отключения ввели также в Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской и Николаевской областях.

После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:

00:00 - 18:00 - две очереди отключений;

18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так: