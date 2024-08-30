Очільник Пентагону обговорив з міністром оборони Польщі допомогу Україні

Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, однією з тем якої стала Україна. Про це йдеться у повідомленні Пентагону, повідомляє Європейська правда.

Остін високо оцінив незмінне лідерство Польщі серед ключових союзників, які надають військову підтримку Україні.

"Польща завжди розуміла, що путінська війна в Україні загрожує нашій спільній безпеці. Сполучені Штати і Польща, разом з нашими союзниками і партнерами, стоять разом за вільну і суверенну Україну" , – сказав очільник Пентагону.

Він додав, що внесок Польщі у вигляді важливої логістичної підтримки та допомоги у сфері безпеки був ключовим для здатності України захистити себе від нападу Росії.

Остін також високо оцінив зусилля Польщі з модернізації та вдосконалення своїх збройних сил.

Міністри відзначили нещодавнє придбання Польщею майже 100 гелікоптерів AH-64E Apache, що робить Польщу другим найбільшим оператором ударних вертольотів після США.