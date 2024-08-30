Глава Пентагона обсудил с министром обороны Польши помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, одной из тем которой стала Украина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, сообщает Европейская правда.

Остин высоко оценил неизменное лидерство Польши среди ключевых союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

"Польша всегда понимала, что путинская война в Украине угрожает нашей общей безопасности. Соединенные Штаты и Польша, вместе с нашими союзниками и партнерами, стоят вместе за свободную и суверенную Украину" , – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что вклад Польши в виде важной логистической поддержки и помощи в сфере безопасности был ключевым для способности Украины защитить себя от нападения России.

Остин также высоко оценил усилия Польши по модернизации и совершенствованию своих вооруженных сил.

Министры отметили недавнее приобретение Польшей почти 100 вертолетов AH-64E Apache, что делает Польшу вторым крупнейшим оператором ударных вертолетов после США.