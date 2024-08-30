Російський авіаудар по підприємству у Сумах: померла поранена жінка

Від отриманих поранень під час російського авіаудару по Сумах 30 серпня померла поранена жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми.

Спочатку повідомлялось про 9 поранених. Пізніше стало відомо, що 48-річна жінка померла в лікарні.

Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.