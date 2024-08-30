Российский авиаудар по предприятию в Сумах: умерла раненая женщина

От полученных ранений во время российского авиаудара по Сумах 30 августа умерла раненая женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в городе Сумы.

Сначала сообщалось о 9 раненых. Позже стало известно, что 48-летняя женщина умерла в больнице.

Сообщается, что сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.