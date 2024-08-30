В українців може бути до п'яти мільйонів незадекларованої зброї – МВС
В українців може бути на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, повідомляє Укрінформ.
"Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї", - зазначив Драп’ятий.
За словами посадовця, ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.
"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян", - додав Драп’ятий.
Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.
Документ передбачає внесення змін до Закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо впорядкування правил поводження зі зброєю, визначення норм зобов’язуючого характеру, а також надання права цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї.
Ідеться про вогнепальну зброю, що була видана цивільному населенню у період дії воєнного стану.
Передбачається, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати у користуванні цивільних на період дії воєнного стану, а впродовж 90 днів після його завершення або скасування має бути повернута до Національної поліції.
Закон набуває чинності 25 листопада поточного року.