В українців може бути до п'яти мільйонів незадекларованої зброї – МВС

В українців може бути на руках від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, повідомляє Укрінформ.

"Підрахувати всю кількість неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри, що на руках у населення може бути від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї" , - зазначив Драп’ятий.

За словами посадовця, ухвалення парламентом законопроєкту про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю дасть можливість вирішити проблему з необлікованою зброєю.

"Тоді ми будемо більш точно володіти інформацією, скільки зброї є у наших громадян" , - додав Драп’ятий.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Документ передбачає внесення змін до Закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо впорядкування правил поводження зі зброєю, визначення норм зобов’язуючого характеру, а також надання права цивільним особам задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї.

Ідеться про вогнепальну зброю, що була видана цивільному населенню у період дії воєнного стану.

Передбачається, що зброя, яка є державною власністю, може перебувати у користуванні цивільних на період дії воєнного стану, а впродовж 90 днів після його завершення або скасування має бути повернута до Національної поліції.

Закон набуває чинності 25 листопада поточного року.