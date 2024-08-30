У украинцев может быть до пяти миллионов незадекларированного оружия – МВД

У украинцев может быть на руках от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, сообщает Укринформ.

"Подсчитывать все количество невозможно. В то же время, по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры, что на руках у населения может быть от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия" , - отметил Драпятый.

По словам чиновника, принятие парламентом законопроекта о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие позволит решить проблему с неучтенным оружием.

"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан" , - добавил Драпятый.

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" об упорядочении правил обращения с оружием, определении норм обязывающего характера, а также предоставлении права гражданским лицам задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему.

Речь идет об огнестрельном оружии, выданном гражданскому населению в период действия военного положения.

Предполагается, что оружие, являющееся государственной собственностью, может находиться в пользовании гражданских на период действия военного положения, а в течение 90 дней после его завершения или отмены должно быть возвращено в Национальную полицию.

Закон вступает в силу 25 ноября текущего года.