Боррель: ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона

Європейський союз підготував для України 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Промисловість продовжує набирати обертів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головного європейського дипломата Жозепа Борреля перед зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості" , - сказав він.

Боррель наголосив, що промисловість країн Європейського союзу ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.

"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території Росії" , - додав дипломат.

При цьому Боррель заявив, що Європейський союз не хоче вступати у війну з Росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

Боррель наголосив, що відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. За його словами, йде обговорення створення координаційного центру в Україні.

Крім того, дипломат повідомив, що буде збільшено кількість українських військових, які навчаються в ЄС. Йдеться про мету підготувати 60 тисяч військових.

Допомога ЄС для України

Варто зазначити, що Європейський союз прийняв тисячі українських біженців. ЄС ввів понад 10 пакетів санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, надає фінансову та військову допомогу.

Крім того, на тлі проблеми з забезпеченням снарядами очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував виготовити для України мільйон артилерійських боєприпасів. Планувалося, що ЄС до березня 2024 року надасть Україні мільйон снарядів, але постачання затримуються.

Днями німецьке видання Welt повідомило, що ЄС вперше обговорить можливість відправки в Україну військових інструкторів, щоб навчати ЗСУ на місці.