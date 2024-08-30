Боррель: ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Европейский союз подготовил для Украины 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. Промышленность продолжает набирать обороты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главного европейского дипломата Жозепа Борреля перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС.

"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности" , - сказал он.

Боррель подчеркнул, что промышленность стран Европейского союза еще увеличивает мощность, поэтому производство боеприпасов продолжается.

"Я хочу настаивать на том, что мы будем поддерживать Украину, мы предполагаем возможность нацеливания на территории России" , - добавил дипломат.

При этом Боррель заявил, что Европейский союз не хочет вступать в войну с Россией, а помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

Боррель подчеркнул, что отправка военных инструкторов в Украину не стоит на повестке дня. По его словам, идет обсуждение создания координационного центра в Украине.

Кроме того, дипломат сообщил, что будет увеличено количество обучающихся в ЕС украинских военных. Речь идет о цели подготовить 60 тысяч военных.

Помощь ЕС для Украины

Следует отметить, что Европейский союз принял тысячи украинских беженцев. ЕС ввел более 10 пакетов санкций против России за вторжение в Украину, оказывает финансовую и военную помощь.

Кроме того, на фоне проблемы с обеспечением снарядами глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил изготовить для Украины миллион артиллерийских боеприпасов. Планировалось, что ЕС до марта 2024 года предоставит Украине миллион снарядов, но поставки задерживаются.

На днях немецкое издание Welt сообщило, что ЕС впервые обсудит возможность отправки в Украину военных инструкторов, чтобы обучать ВСУ на месте.