Пекін звинуватив Вашингтон у поширенні "фальшивих наративів" про допомогу РФ

Китайська сторона при обговоренні питань України з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном наголосила на готовності продовжувати зусилля зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню конфлікту. Про це заявив директор Департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС КНР Ян Тао, коментуючи китайським медіа підсумки візиту Саллівана до Пекіна, повідомляє Укрінформ.

"В українському питанні позиція Китаю незмінна і зводиться до сприяння мирним переговорам та політичному врегулюванню. Ми не прагнемо вигоди від конфлікту, тим більше не розпалюємо вогонь, а продовжуватимемо робити правильні речі" , – сказав Ян.

За його словами, Китай дотримується незалежної зовнішньої мирної політики і не прагне створення альянсів чи блокової конфронтації.

"Це наш основний принцип у відносинах з усіма країнами" , - підкреслив китайський дипломат.

Він закликав Сполучені Штати припинити поширювати "фальшивий" наратив про те, що Китай підтримує російську військово-промислову базу, припинити дискредитувати Китай чи перекладати на нього провину, а також скасувати "незаконні односторонні санкції".