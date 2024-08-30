Пекин обвинил Вашингтон в распространении "фальшивых нарративов" о помощи РФ

Китайская сторона при обсуждении вопросов Украины с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном отметила готовность продолжать усилия по содействию мирным переговорам и политическому урегулированию конфликта. Об этом заявил директор Департамента по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, комментируя китайским медиа итоги визита Салливана в Пекин, сообщает Укринформ.

"В украинском вопросе позиция Китая неизменна и сводится к содействию мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы не стремимся выгоды от конфликта, тем более не разжигаем огонь, а будем продолжать делать правильные вещи" , – сказал Ян.

По его словам, Китай придерживается независимой внешней мирной политики и не стремится к созданию альянсов или блоковой конфронтации.

"Это наш основной принцип в отношениях со всеми странами" , – подчеркнул китайский дипломат.

Он призвал Соединенные Штаты прекратить распространять фальшивый нарратив о том, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу, прекратить дискредитировать Китай или переводить на него вину, а также отменить "незаконные односторонние санкции".