Нідерланди не розкривають дату поставки Patriot в Україну, щоб не інформувати РФ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, відповідаючи на запитання журналістів щодо поставки Україні Patriot, сказав, що не може назвати точну дату поставки, але все, що було обіцяно, Україна отримає.﻿ Про це міністр сказав, відповідаючи на запитання журналістів перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС, яка відбудеться сьогодні, 30 серпня, в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Я не роблю жодних конкретних заяв щодо точної дати поставки. І це не тому, що я не хочу бути прозорим, а тому, що ми не хочемо інформувати Росію. Тому що, звісно, вони також вивчають можливості України щодо протиповітряної оборони. Але в цілому можу сказати, що те, що ми обіцяли, ми виконуємо. І це буде поставлено найближчим часом" , - зазначив він.

Брекелманс також підкреслив, що Україна має право на самооборону.

"Ми завжди чітко говорили про те, що Україна має право на самооборону. Це також може означати, що вони можуть вражати військові цілі в Росії, якщо це необхідно для самооборони. Ми завжди казали, що Україна має дотримуватися міжнародного права. І ми не встановлювали жодних обмежень у плані миль чи кілометрів, на які Україна може використовувати цю зброю, яка має бути для самооборони. Це мають бути військові цілі, бо це відповідає праву на самооборону та гуманітарному праву. І це те, що є ключовим для Нідерландів" , - зазначив він.

За словами міністра оборони Нідерландів, постійні атаки Росії мають мотивувати швидко досягати результатів щодо підтримки України.

"Це неформальна зустріч. Але я думаю, після того, що ми бачили за останні пару тижнів: інтенсивні бомбардування, ракети, безпілотники, які були спрямовані в Україну - я думаю, що ми всі повинні усвідомити, що потрібно діяти швидко, досягати результатів; що нам потрібно досягати більше, і що нам потрібно не лише говорити гучні слова, а й що нам потрібні великі дії, а також послідовність у наших діях. Ось до чого я закликаю сьогодні, і сподіваюся, що й мої колеги також зрозуміють, що ми не можемо відпочивати…

Сподіваюся, що мої колеги, як Нідерланди, продовжуватимуть виконувати те, що вони обіцяли" , - сказав Брекелманс у відповідь на запитання журналістів щодо очікувань від зустрічі в Брюсселі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп під час першого візиту до України в липні обговорив передачу додаткового комплексу ППО Patriot та криміналістичної лабораторії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з главою МЗС Нідерландів Каспаром Велдкампом брифінгу в Києві. Кулеба тоді також нагадав, що дві пускові установки Patriot з Нідерландів уже стоять на захисті українського неба з 2023 року.

Новий уряд Нідерландів склав присягу 2 липня.