Нидерланды не раскрывают дату поставки Patriot в Украину, чтобы не информировать РФ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, отвечая на вопросы журналистов относительно поставки Украине Patriot, сказал, что не может назвать точную дату поставки, но все, что было обещано, Украина получит. Об этом министр сказал, отвечая на вопросы журналистов перед неформальной встречей министров обороны. стран ЕС, которая состоится 30 августа в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Я не делаю никаких конкретных заявлений относительно точной даты поставки. И это не потому, что я не хочу быть прозрачным, а потому, что мы не хотим информировать Россию. Потому что, конечно, они также изучают возможности Украины по противовоздушной обороне. Но в В целом могу сказать, что то, что мы обещали, мы выполняем. И это будет поставлено в ближайшее время" , - отметил он.

Брекелманс также подчеркнул, что у Украины есть право на самооборону.

"Мы всегда четко говорили о том, что Украина имеет право на самооборону. Это также может означать, что они могут поражать военные цели в России, если это необходимо для самообороны. Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право. И мы не устанавливали никаких ограничений в плане миль или километров, на которые Украина может использовать это оружие, которое должно быть для самообороны. Это должны быть военные цели, потому что это соответствует праву на самооборону и гуманитарному праву. И это то, что является ключевым для Нидерландов" , – отметил он.

По словам министра обороны Нидерландов, постоянные атаки России должны мотивировать быстро добиваться результатов поддержки Украины.

"Это неформальная встреча. Но я думаю, после того, что мы видели за последние пару недель: интенсивные бомбардировки, ракеты, беспилотники, которые были направлены в Украину – я думаю, что мы все должны осознать, что нужно действовать быстро, добиваться результатов; что нам нужно достигать больше, и что нам нужно не только говорить громкие слова, но что нам нужны большие действия, а также последовательность в наших действиях. Вот к чему я призываю сегодня, и надеюсь, что и мои коллеги также поймут, что мы не можем отдыхать…

Надеюсь, что мои коллеги, как Нидерланды, будут продолжать выполнять то, что они обещали" , - сказал Брекелманс в ответ на вопросы журналистов по поводу ожиданий от встречи в Брюсселе.

Напомним, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп во время первого визита в Украину в июле обсудил передачу дополнительного комплекса ПВО Patriot и криминалистической лаборатории. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в совместном с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом брифинге в Киеве. Кулеба также напомнил, что две пусковые установки Patriot из Нидерландов уже стоят на защите украинского неба с 2023 года.

Новое правительство Нидерландов приняло присягу 2 июля.