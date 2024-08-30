Генерал Ходжес пояснив стримування союзників у всебічній підтримці України

Захід гальмує підтримку України через страх перед РФ щодо можливих наслідків перетину т.зв. уявних "червоних ліній". Водночас прояв рішучості міг би вплинути не тільки на Москву, але й на інші країни, що прагнуть до володіння ядерною зброєю, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Як зазначив Ходжес щодо причин відсутності рішучих дій з боку західних партнерів у підтримці України - така політика відображає нездатність країн-союзників чітко заявити про свої прагнення до перемоги України над Росією.

За його словами, ці країни не можуть визначити стратегічні результати, яких вони хочуть досягти в українсько-російському конфлікті.

"Навіть попри те, що це є чітко в стратегічних інтересах США та Європи - щоб Росія зазнала поразки та повернулася до кордонів України та Росії 1991 року. Невдача в цьому питанні є результатом надмірного страху перед можливим застосуванням ядерної зброї з боку Росії, якщо Україна використовуватиме західну зброю. Захід стримує себе, замість того щоб діяти рішуче" , - зазначив Ходжес.

Генерал додав, що стримування США від рішучих дій через загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї є серйозним сигналом не лише для Москви, але й для Північної Кореї, Ірану, Пакистану, Китаю та інших країн, які прагнуть до володіння ядерною зброєю.

Захід та "червоні лінії" Москви

Варто зауважити, що західні партнери стримуються у допомозі України у визвольній війні проти російських окупантів. Зокрема, країни-партнери не дозволяють завдавати далекобійних ударів певними видами озброєння, що надійшло у якості воєнної підтримки, адже бояться перетину т.зв. "червоних ліній", якими Москва залякує Захід, маючи на увазі гостру ескалацію конфлікту.

Як зауважила дослідниця Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс, операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії.