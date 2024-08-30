Генерал Ходжес объяснил сдерживание союзников во всесторонней поддержке Украины

Запад тормозит поддержку Украины из-за страха перед РФ по поводу возможных последствий пересечения т.н. мнимых "красных линий". В то же время проявление решительности могло бы повлиять не только на Москву, но и на другие страны, стремящиеся к обладанию ядерным оружием, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Как отметил Ходжес относительно причин отсутствия решительных действий со стороны западных партнеров в поддержке Украины - такая политика отражает неспособность стран-союзников четко заявить о своих стремлениях к победе Украины над Россией.

По его словам, эти страны не могут определить стратегические результаты, которые они хотят достичь в украинско-российском конфликте.

"Даже несмотря на то, что это четко в стратегических интересах США и Европы - чтобы Россия потерпела поражение и вернулась к границам Украины и России в 1991 году. Неудача в этом вопросе является результатом чрезмерного страха перед возможным применением ядерного оружия со стороны России, если Украина будет использовать западное оружие. Запад сдерживает себя, вместо того чтобы действовать решительно" , - отметил Ходжес.

Генерал добавил, что сдерживание США от решительных действий из-за угрозы применения Россией тактического ядерного оружия является серьезным сигналом не только для Москвы, но и для Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая и других стран, стремящихся к обладанию ядерным оружием.

Запад и "красные линии" Москвы

Следует заметить, что западные партнеры сдерживаются в помощи Украины в освободительной войне против российских оккупантов. В частности, страны-партнеры не позволяют наносить дальнобойные удары определенным видам поступившего в качестве военной поддержки вооружения , ведь боятся пересечения т.н. "красных линий", которыми Москва запугивает Запад, имея в виду острую эскалацию конфликта.

Как отметила исследовательница России в Институте изучения войны (ISW) Анжелика Эванс, операция Сил обороны на территории Курской области продемонстрировала, насколько пусты "красные линии" России.