Авіаудар по Сумах: кількість жертв зросла до двох
До двох зросла кількість жертв у Сумах після авіаудару по підприємству 30 серпня. З-під завалів дістали тіло жінки. Про це повідомляє прокуратура Сумської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"На підприємстві, по якому 30 серпня окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків. Почалася пожежа, пішов чорний дим, почалося задимлення.
Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.
Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.