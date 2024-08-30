Авіаудар по Сумах: кількість жертв зросла до двох

До двох зросла кількість жертв у Сумах після авіаудару по підприємству 30 серпня. З-під завалів дістали тіло жінки. Про це повідомляє прокуратура Сумської області, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На підприє ﻿﻿ мстві, по якому 30 серпня окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська, ймовірно, КАБом атакували підприємство з виготовлення упаковки для дитячого харчування, соків. Почалася пожежа, пішов чорний дим, почалося задимлення.

Пізніше в прокуратурі розповіли, що через обстріл Сум було поранено дев'ятьох людей.

Потім з'явилася інформація і про першу загиблу через авіаудар по Сумах. 48-річна жінка померла у лікарні.