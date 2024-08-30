Авиаудар по Сумах: количество жертв возросло до двух
До двух увеличилось количество жертв в Сумах после авиаудара по предприятию 30 августа. Из-под завалов достали тело женщины. Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"На предприятии, по которому 30 августа 2024 оккупанты нанесли авиаудар, под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 августа российские войска, предположительно, КАБом атаковали предприятие по изготовлению упаковки для детского питания, соков. Начался пожар, пошел черный дым, началось задымление.
Позже в прокуратуре рассказали, что из-за обстрела Сум были ранены девять людей.
Потом появилась информация и о первой погибшей из-за авиаудара по Сумам. 48-летняя женщина умерла в больнице.