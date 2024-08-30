Олещук різко відреагував на заяву Безуглої про катастрофу F-16

Командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до народної депутатки Мар'яни Безуглої стосовно опублікованої нею інформації про авіакатастрофу F-16, що сталася під час наймасштабнішого обстрілу України, повідомляє Лівий берег.

Причини катастрофи розслідують, і попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин. Олещук додав, що інформацію про подібні інциденти не може миттєво публікуватися.

Командувач Повітряних сил звернувся до депутатки Мар'яни Безуглої, яка, на його думку, є інструментом дискредитації вищого військового керівництва.

"Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!

Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!" – закликав він.

Безугла учора заявила, що F-16 нібито збила наша ж ППО. Підтверджень не надала.