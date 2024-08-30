Олещук резко отреагировал на заявление Безуглой о катастрофе F-16

Командующий Воздушными силами Николай Олещук обратился к народной депутатке Марьяне Безуглой относительно опубликованной ею информации об авиакатастрофе F-16, произошедшей во время самого масштабного обстрела Украины, сообщает Левый берег.

Причины катастрофы расследуют, и предварительный отчет уже получили американские партнеры, также приобщившиеся к установлению причин. Олещук добавил, что информация о подобных инцидентах не может мгновенно публиковаться.

Командующий Воздушными силами обратился к депутату Марьяне Безуглой, которая, по его мнению, является инструментом дискредитации высшего военного руководства.

"Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяно, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суди!

Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся россия! Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!" – призвал он.

Безуглая вчера заявила, что F-16 якобы сбила наше же ПВО. Подтверждений не предоставила.