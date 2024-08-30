На російсько-грузинському кордоні вже місяць як застрягли 17 депортованих українців – ЗМІ

На кордоні Росії та Грузії вже майже місяць чекають вирішення свого питання 17 українців, яких депортували з РФ, через відсутність усіх необхідних документів. Про це пише незалежне російське видання "Холод", повідомляє Європейська правда.

За даними журналістів, йдеться про 17 громадян України. Частина з них – українці, які відбували покарання у російських колоніях, ще деяких депортували за порушення міграційного законодавства.

Зі слів 31-річного Олександра Шульгіна, вони живуть у підвальному приміщенні з глухими стінами на КПП "Дар’ялі", біля грузинського "Верхнього Ларсу", без можливості виходити надвір. Грузія відмовляє їм у в’їзді через те, що у них немає оригіналів паспортів, та очікує підтвердження особи від української сторони. За словами Шульгіна, серед них є хворі на туберкульоз.

Про себе Шульгін розповів, що має тільки громадянство України і жив у Росії останні 10 років. Його несподівано затримали і ухвалили рішення про депортацію у січні 2024 року за порушення міграційного законодаства, хоча раніше ніхто не мав до нього питань.

За словами Олександра, деякі інші українці з групи перебувають там вже близько двох місяців. Їм періодично привозить їжу волонтерська організація.

Про серію подібних випадків повідомляли і раніше. Серед депортованих опинялися і ув’язнені з окупованих Росією територій України, у яких закінчився термін покарання.