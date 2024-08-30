На российско-грузинской границе уже месяц как застряли 17 депортированных украинцев - СМИ

На границе России и Грузии уже почти месяц ждут решения своего вопроса 17 украинцев, депортированных из РФ, из-за отсутствия всех необходимых документов. Об этом пишет независимое российское издание "Холод", сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, речь идет о 17 гражданах Украины. Часть из них – украинцы, отбывавшие наказание в российских колониях, еще некоторых депортировали за нарушение миграционного законодательства.

По словам 31-летнего Александра Шульгина, они живут в подвальном помещении с глухими стенами на КПП "Дарьяле", возле грузинского "Верхнего Ларса", без возможности выходить на улицу. Грузия отказывает им во въезде из-за того, что у них нет оригиналов паспортов и ожидает подтверждения личности от украинской стороны. По словам Шульгина, среди них есть больные туберкулезом.

О себе Шульгин рассказал, что у него только гражданство Украины и жил в России последние 10 лет. Его неожиданно задержали и приняли решение о депортации в январе 2024 года за нарушение миграционного закона, хотя раньше никто не имел к нему вопросов.

По словам Александра, некоторые другие украинцы из группы находятся там уже около двух месяцев. Им периодически привозит еду волонтерская организация.

О серии подобных случаев сообщали и раньше. Среди депортированных оказывались и заключенные с оккупированных Россией территорий Украины, на которых истек срок наказания.