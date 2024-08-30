СБУ оголосила підозру другу Путіна Кирієнку: у чому його звинувачують

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру першому заступнику керівника адміністрації президента РФ Сергію Кірієнку. Його вважають так званим "куратором" тимчасово окупованих регіонів України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на Кірієнка, який уже багато років є довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна і входить до його найближчого оточення.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну диктатор призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він координує діяльність окупаційних адміністрацій і керує "кадрами".

Як зазначає слідство, починаючи з травня 2022 року саме Кірієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції захоплених територій України в "законодавче поле" Росії. Кірієнко брав участь в організації псевдореферендумів.

Восени 2023 року він вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну "документи" на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів. Кірієнко також координує пропагандистські медіа.

СБУ оголосила Кірієнко заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);

ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);

чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

Що відомо про Кірієнка

Сергій Кірієнко народився в Абхазії у 1962 році. У 1998 році його з третьої спроби призначили головою уряду Росії. Він був наймолодшим російським прем'єром.

Також Кірієнко балотувався на вибори мера Москви, був депутатом Державної Думи РФ, працював головою державної комісії з хімічного роззброєння. У 2005 році він очолив "Росатом", де пропрацював до 2016 року.

З жовтня 2016 року Сергій Кірєнко був призначеним першим заступником керівника адміністрації Путіна.

Як відомо, Кірієнко близький з російським диктатором та є його довіреною особою. Його призначили так званим наглядачем за тимчасово окупованими регіонами України. Кірієнко відвідував окуповані українські території, зокрема Запорізьку АЕС.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила нову підозру ватажку так званої "ЛНР" Леоніду Пасічнику.