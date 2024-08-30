СБУ объявила подозрение другу Путина Кириенко: в чем его обвиняют

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Его считают так называемым "куратором" временно оккупированных регионов Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители собрали доказательную базу на Кириенко, который уже много лет является доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и входит в его ближайшее окружение.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину диктатор назначил Кириенко куратором временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Он координирует деятельность оккупационных администраций и руководит "кадрами".

Как отмечает следствие, начиная с мая 2022 именно Кириенко курирует абсолютно все сферы принудительной интеграции захваченных территорий Украины в "законодательное поле" России. Кириенко участвовал в организации псевдореферендумов.

Осенью 2023 года он вручал гауляйтерам Пасечнику, Сальдо и Пушилину "документы" на назначение их руководителями местных оккупационных органов. Кириенко также координирует пропагандистские медиа.

СБУ объявила Кириенко заочное подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны);

ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также отрицание временной оккупации части территории Украины и глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, совершенные должностным лицом повторно с использованием СМИ);

чч. 1, 2 ст. 332-2 (пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства вне пунктов пропуска через государственную границу Украины совершено повторно).

Что известно о Кириенко

Сергей Кириенко родился в Абхазии в 1962 году. В 1998 году его с третьей попытки назначили главой правительства России. Он был самым молодым российским премьером.

Также Кириенко баллотировался на выборы мэра Москвы, был депутатом Государственной Думы РФ, работал главой государственной комиссии по химическому разоружению. В 2005 году он возглавил "Росатом", где проработал до 2016 года.

С октября 2016 Сергей Киренко был назначен первым заместителем руководителя администрации Путина.

Как известно, Кириенко близок с российским диктатором и является его доверенным лицом. Его назначили так называемым надзирателем за временно оккупированными регионами Украины. Кириенко посещал оккупированные украинские территории, в частности, Запорожскую АЭС.

Напомним, ранее СБУ объявила новое подозрение главарю так называемой "ЛНР" Леониду Пасечнику.