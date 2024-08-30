Кличко: У Києві відкрили рух новою розв'язкою на Оболоні

У Києві відкрили рух з'їздами та заїздами на розв'язку на перетині вулиць Полярної та Богатирської, проїзд шляхопроводом був можливий з травня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що нова розв'язка коштуватиме місту 3,1 мільярда гривень.

"Сьогодні відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Проїзд зведеним шляхопроводом, нагадаю, був можливим з травня. Відсьогодні автотранспорт та тролейбуси рухаються вже повноцінною новою розв'язкою" , - повідомив він.

Зазначається, що на об’єкті влаштували 5-ти прогонову естакаду, з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки.

"Встановили зовнішнє освітлення, переклали інженерні мережі. Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності" , - продовжив Кличко.

Невдовзі завершать усі роботи з благоустрою території.

"Ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію. Тобто, ми створили ще один об’єкт європейського рівня" , - підсумував міський голова.

Нагадаємо:

В Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.

Київська міська державна адміністрація почала будувати розв'язку на перетині Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету, а завершити мусить за міські.