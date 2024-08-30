Кличко: В Киеве открыли движение по новой развязке на Оболони

В Киеве открыли движение по съездам и заездам на развязку на пересечении улиц Полярной и Богатырской, проезд по путепроводу был возможен с мая, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что новая развязка будет стоить городу 3,1 миллиарда гривен.

"Сегодня открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Проезд по возведенному путепроводу, напомню, был возможен с мая. С сегодняшнего дня автотранспорт и троллейбусы движутся уже по полноценной новой развязке" , - сообщил он.

Отмечается, что на объекте устроили 5-ти пролетную эстакаду, съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки.

"Установили наружное освещение, переложили инженерные сети. Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности" , - продолжил Кличко.

Вскоре завершат все работы по благоустройству территории.

"Эта развязка увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также улучшит безопасность движения и экологическую ситуацию. То есть, мы создали еще один объект европейского уровня" , - подытожил городской голова.

Напомним:

В Оболонском районе Киева открыли прямое техническое движение транспорта по новым путепроводам развязки улиц Полярная и Богатырская.

Киевская городская государственная администрация начала строить развязку на пересечении Богатырской и Полярной улиц за средства из государственного бюджета, а завершить должна за городские.