Влада Сумщини закликала мешканців евакуюватися з 183 населених пунктів

Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти, повідомляє Українська правда.

Про це пише сайт Сумської ОВА.

"183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад".

Повідомляється, що на 30 серпня з прикордоння області вже евакуювались понад 21 тисяча людей.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх закликав керівників громад не зволікати, " прийняти конкретні рішення і евакуювати людей".

За даними ОВА, прийняти людей з прикордоння готові у Роменській РВА – тут для поселення є 67 будинків.

"Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів…

У штабах… надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їх професійного та особистого досвіду", – йдеться в повідомленні.

Про час і місце евакуації місцевим мешканцям радять дізнаватися у керівника громади або старости населеного пункту.

Також щодо евакуації можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 9 до 17), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).

Необхідну інформацію про місця збору, маршрут руху у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись на гарячій лінії Мінінтеграції 1548.

Також повідомляється, що з 28 серпня з Шостки до Києва курсує евакуаційний вагон. Потяг вирушає о 12:21. Евакуація здійснюється безкоштовно за попереднім записом.

Записатись на евакуацію потягом можна в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, (вул. Свободи, 43а), або за годину до відправлення безпосередньо біля евакуаційного вагону.

Також отримати інформацію щодо переміщення у евакуаційному вагоні можна за телефонами: (05449) 70905 (з 8.00 до 17.00), 095 725 50 11, 098 769 61 76 (цілодобово).

Координаційний штаб з проведення евакуації – 063 978 49 77 (цілодобово)

Телефон гарячої лінії Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА 0542 77 96 77,

Охтирський район: 050 578 25 23, 099 617 52 04.

Сумський район: 066 708 30 84, 066 198 29 37, 095 386 43 06.

Шосткинський район: 066 760 09 36, 066 675 14 80, 093 326 50 06.

Конотопський район: 068 429 06 08, 097 408 11 24, (05447) 6240.