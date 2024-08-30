Власти Сумщины призвали жителей эвакуироваться из 183 населенных пунктов

Власти Сумской области призывают жителей приграничья выехать в более безопасные регионы из-за того, что россияне продолжают интенсивно обстреливать область – под эвакуацию подпадают 183 населенных пункта, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет сайт Сумской ОВА.

"183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумскую область, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих общин".

Сообщается, что на 30 августа с приграничья области уже эвакуировались более 21 тысячи человек.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх призвал руководителей общин не медлить, "принять конкретные решения и эвакуировать людей".

По данным ОВА, принять людей из приграничья готовы в Роменской РВА – здесь для поселения есть 67 домов.

"Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий...

В штабах... предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных общинах с учетом их профессионального и личного опыта", – говорится в сообщении.

О времени и месте эвакуации местным жителям советуют узнавать у руководителя общины или старосты населенного пункта.

Также по поводу эвакуации можно обратиться по телефонам: 095 386 43 06 (с 9 до 17), 050 650 70 83, (0542) 779677 (круглосуточно).

Необходимую информацию о местах сбора, маршруте движения в пределах гуманитарных коридоров, местах прибытия и первой необходимой помощи можно узнать на горячей линии Мининтеграции 1548.

Также сообщается, что с 28 августа из Шостки в Киев курсирует эвакуационный вагон. Поезд отправляется в 12:21. Эвакуация осуществляется бесплатно по предварительной записи.

Записаться на эвакуацию поездом можно в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета, (ул. Свободы, 43а), или за час до отправления непосредственно у эвакуационного вагона.

Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам: (05449) 70905 (с 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (круглосуточно).

Координационный штаб по проведению эвакуации – 063 978 49 77 (круглосуточно)

Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОВА 0542 77 96 96 77,

Ахтырский район: 050 578 25 23, 099 617 52 04.

Сумской район: 066 708 30 84, 066 198 29 37, 095 386 43 06.

Шосткинский район: 066 760 09 36, 066 675 14 80, 093 326 50 06.

Конотопский район: 068 429 06 08, 097 408 11 24, (05447) 6240.