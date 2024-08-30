Україна у серпні отримала понад 8 мільярдів допомоги – Мінфін

У серпні 2024 року до бюджету України надійшло близько 8,4 млрд дол. США, з яких понад 5,5 млрд дол. склали гранти, а решту 2,9 млрд дол. – пільгове фінансування. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів, повідомляє Укрінформ.

"У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 8,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування. З них 5,5 млрд дол. США – гранти, 2,9 млрд дол. США – пільгове фінансування. Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими донорами в серпні були Європейський Союз та США.

ЄС надав Україні 4,5 млрд дол.; ці кошти стали першим регулярним траншем у межах інструменту Ukraine Facility і складаються з кредиту у 2,9 млрд дол. та гранта на 1,6 млрд дол.

Своєю чергою, США виділили 3,9 млрд дол. у формі гранта через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine.

Грант від США має цільове призначення і спрямовується на заробітну плату вчителям, співробітникам ДСНС, працівникам державних органів та першочергові соціальні видатки.

Як повідомлялося, з початку 2024 року загальний обсяг зовнішнього фінансування України досяг 24,5 млрд дол., включно з 6,6 млрд дол. грантів.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала майже 99 млрд дол. міжнародної допомоги.