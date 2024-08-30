Украина в августе получила более 8 миллиардов помощи – Минфин

В августе 2024 года в бюджет Украины поступило около 8,4 млрд. дол. США, из которых более 5,5 млрд. дол. составили гранты, а оставшиеся 2,9 млрд дол. – льготное финансирование. Об этом говорится в сообщении министерства финансов, сообщает Укринформ.

"В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 8,4 млрд долларов США внешнего финансирования. Из них 5,5 млрд долл. США – гранты, 2,9 млрд долл. США – льготное финансирование. Таким образом, более 65 % привлеченных средств поступило на безвозвратной основе" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшими донорами в августе были Европейский союз и США.

ЕС предоставил Украине 4,5 млрд долл.; эти средства стали первым регулярным траншем в рамках инструмента Ukraine Facility и состоят из кредита в 2,9 млрд. дол. и гранта на 1,6 млрд. дол.

В свою очередь, США выделили 3,9 млрд дол. в форме гранта через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Грант от США имеет целевое назначение и направляется на заработную плату учителям, сотрудникам ГСЧС, работникам государственных органов и первоочередным социальным расходам.

Как сообщалось, с начала 2024 года общий объем внешнего финансирования Украины достиг 24,5 млрд долл., включая 6,6 млрд дол. грантов.

С начала полномасштабной войны Украина получила около 99 млрд дол. международной помощи.