Президент Володимир Зеленський потрапив під шквал критики з боку солдатів, законодавців і військових аналітиків через швидке просування російської армії на сході України. Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

"Багато українців святкували вторгнення їхньої армії під Курськ 6 серпня, сподіваючись, що ця авантюра змусить Москву перенаправити ресурси на новий фронт і змінити темп війни на користь України. Однак прорив на лінії фронту в стратегічно важливому Донецькому регіоні цього тижня викликав негативну реакцію проти керівництва в Києві" , ‒ зазначає видання.

Критики стверджують, що позиції України були ослаблені передислокацією тисяч загартованих у боях українських військ на Курську операцію.

Російські війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ, зайнявши кілька прилеглих міст цього тижня та змусивши неукомплектовані українські підрозділи відступити з підготовлених оборонних позицій.

Згідно з даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, Покровськ є одним із двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області, і його втрата загрожувала б матеріально-технічному забезпеченню українських військових у всьому регіоні.

Супутникові зображення, проаналізовані дослідниками з відкритих джерел із фінської Black Bird Group, показують, що російські війська перебувають лише за 8 км від Покровська. У відповідь місцева влада наказала евакуювати жителів цього району.

Військовий аналітик київської групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що у ситуації, яка склалася, рядові солдати невинні.