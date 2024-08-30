Президент Владимир Зеленский попал под шквал критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за быстрого продвижения российской армии на востоке Украины. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

"Многие украинцы праздновали вторжение их армии под Курск 6 августа, надеясь, что эта авантюра заставит Москву перенаправить ресурсы на новый фронт и изменить темп войны в пользу Украины. Однако прорыв на линии фронта в стратегически важном Донецком регионе на этой неделе вызвал негативную реакцию против руководства в Киеве" , – отмечает издание.

Критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч закаленных в боях украинских войск на Курскую операцию.

Российские войска приближаются к стратегически важному городу Покровск, заняв несколько близлежащих городов на этой неделе и вынудив неукомплектованные украинские подразделения отступить с подготовленных оборонных позиций.

Согласно данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, Покровск является одним из двух ключевых железнодорожных и автомобильных узлов в Донецкой области, и его потеря угрожала материально-техническому обеспечению украинских военных во всем регионе.

Спутниковые изображения, проанализированные исследователями из открытых источников из финской Black Bird Group, показывают, что российские войска находятся всего в 8 км от Покровска. В ответ местные власти приказали эвакуировать жителей этого района.

Военный аналитик киевской группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что в сложившейся ситуации рядовые солдаты невиновны.