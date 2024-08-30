Монголія запевнила, що не арештує Путіна під час візиту – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видачі ордера у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляє Лівий берег.

Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.

"У нас немає такої проблеми" , ‒ заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.

"Немає ризику арешту Путіна" , ‒ сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант.

Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.

Путін має прибути до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями".

Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.

Російський лідер також вирішив не їхати на саміт "Групи двадцяти" (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що судова влада має вирішити, чи арештовувати його як підписанта суду в Гаазі.