Президент России Владимир Путин получил заверение, что во время визита в Монголию в сентябре его не арестуют за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Кремлевский лидер впервые после издания ордера в марте 2023 г. посетит страну-члена МКС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Левый берег.

Монголия, подписавшая Римский устав, регулирующий суд, обязана исполнить ордер и арестовать Путина, если он появится на ее территории.

"У нас нет такой проблемы" – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Официальные лица президента Монголии, офиса премьер-министра и министерства иностранных дел не ответили на просьбу о комментариях.

"Нет риска ареста Путина" , – сказал Сергей Марков, близкий к Кремлю политический консультант.

Он добавил, что перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласуется заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни Путин, ни кто-либо из членов делегации не будут задержаны.

Путин должен прибыть в Монголию на празднование "общей победы советских и монгольских военных над японцами".

Однако ранее российский лидер не рисковал совершить такой визит. Он пропустил прошлогодний саммит в Южной Африке лидеров группы БРИКС, в которую также входят Китай, Бразилия и Индия после того, как Кейптаун дал понять, что ей придется исполнять ордер МКС как государства-члена.

Российский лидер также решил не ехать на саммит "Группы двадцати" (G20) в прошлом году в Индию, хотя Нью-Дели не является членом МКС. Бразилия пригласила Путина на саммит G-20, который она будет принимать в ноябре. В то же время президент Луис Инасио Лула да Силва заявил, что судебные власти должны решить, арестовывать ли его как подписанта суда в Гааге.