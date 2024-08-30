Ситуація під Покровськом, енергетика та освіта: Зеленський провів Ставку

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили ситуацію на Покровському напрямку, стан енергетики та готовність шкіл до навчального року.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського у Telegram-каналі.

"Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну" , – йдеться в повідомленні.

Також йшлося про підготовку шкіл до навчального року. Прем'єр Шмигаль, міністр внутрішніх справ та міністр освіти Лісовий доповіли про безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів" , – зазначив Зеленський.

Окремо обговорили ситуацію в енергетиці, зокрема йшлося про "аналіз деяких питань" щодо будівництва захисних споруд.