Ситуация под Покровском, энергетика и образование: Зеленский провел Ставку

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию в Покровском направлении, состояние энергетики и готовность школ к учебному году.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Доклад Главкома Сырского относительно ситуации на передовой – прежде всего Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена" , – говорится в сообщении.

Речь также шла о подготовке школ к учебному году. Премьер Шмигаль, министр внутренних дел и министр образования Лесной доложили о вопросах безопасности, а также анализе строительства укрытий.

"Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов" , – отметил Зеленский.

Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, в частности речь шла об "анализе некоторых вопросов" по строительству защитных сооружений.