Ситуация под Покровском, энергетика и образование: Зеленский провел Ставку
Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудили ситуацию в Покровском направлении, состояние энергетики и готовность школ к учебному году.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.
"Доклад Главкома Сырского относительно ситуации на передовой – прежде всего Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередное пополнение обменного фонда. Это чрезвычайно важно для усиления наших позиций в процессах обмена", – говорится в сообщении.
Речь также шла о подготовке школ к учебному году. Премьер Шмигаль, министр внутренних дел и министр образования Лесной доложили о вопросах безопасности, а также анализе строительства укрытий.
"Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов", – отметил Зеленский.
Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, в частности речь шла об "анализе некоторых вопросов" по строительству защитных сооружений.
"Ключевая задача – максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений", – написал президент.