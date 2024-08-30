У ЗСУ прокоментували призначення начальника штабу Сил безпілотних систем

Капітан першого рангу Роман Гладкий вже декілька тижнів працює на посаді начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. На цю посаду його призначив головнокомандувач Олександр Сирський. Про це повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем ЗС України, майор Віталій Медведєв, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Він (капітан Роман Гладкий - ред.) дійсно призначений декілька тижнів тому на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем наказом головнокомандувача Збройних сил України" , - сказав Медведєв виданню.

Він додав, що усі інші детальні коментарі з'являться на офіційних сторінках Сил безпілотних систем найближчим часом.

Що відомо про Романа Гладкого та скандал у ЗМІ

Згідно з відкритими джерелами, Роман Гладкий народився 9 вересня 1975 року на Вінничині. У 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут.

З 1997 по 2003 рік обіймав посади від командира ракетно-артилерійської бойової частини малого протичовнового корабля "Луцьк" до командира середнього десантного корабля "Кіровоград" (з липня 2016 року - СДК "Юрій Олефіренко"). Був командиром великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

У період з 2015 по 2016 рік очолював управління надводних та підводних сил Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

В липні 2016-го був призначений начальником штабу - першим заступником командувача ВМС ЗСУ. Вже у 2018 році був звільнений з цієї посади.

Тоді в Міноборони пояснили, що причини звільнення безпосередньо пов'язані з неналежним виконанням ним службових обов'язків. Водночас у відомстві запевнили, що "припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення не відповідають дійсності".

Йдеться про поширену в медіа інформацію про те, що дружина Гладкого нібито має російський паспорт та вона уже після початку окупації мешкала в Криму, а донька військового нібито брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

Додамо, що у 2019-му Гладкий став головою Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а у грудні 2020 року його призначили на посаду заступника начальника штабу Командування ООС.