В ВСУ прокомментировали назначение начальника штаба Сил беспилотных систем

Капитан первого ранга Роман Гладкий уже несколько недель работает в должности начальника штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. На этот пост его назначил главнокомандующий Александр Сырский. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Он (капитан Роман Гладкий - ред.) действительно назначен несколько недель назад на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины" , - сказал Медведев изданию.

Он добавил, что все другие подробные комментарии появятся на официальных страницах Сил беспилотных систем в ближайшее время.

Что известно о Романе Гладком и скандале в СМИ

Согласно открытым источникам, Роман Гладкий родился 9 сентября 1975 года в Винницкой области. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт.

С 1997 по 2003 год занимал должности от командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля "Луцк" до командира среднего десантного корабля "Кировоград" (с июля 2016 года - СДК "Юрий Олефиренко"). Был командиром большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

В период с 2015 по 2016 г. возглавлял управление надводных и подводных сил Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В июле 2016-го был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ. Уже в 2018 году был уволен с этой должности.

Тогда в Минобороны объяснили, что причины увольнения напрямую связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. В то же время в ведомстве заверили, что "предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности".

Речь идет о распространенной в медиа информации о том, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и она уже после начала оккупации проживала в Крыму, а дочь военного якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

Добавим, что в 2019 году Гладкий стал главой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а в декабре 2020 года его назначили на должность заместителя начальника штаба Командования ООС.