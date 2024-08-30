Сирський: ЗСУ просунулися ще на 2 км у Курській області

Українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.

Бої у Курській області

З 6 серпня у прикордонних районах Курської області тривають бойові дії. Українські військові проводять наступальну операцію. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, ЗСУ взяли під контроль близько 100 населених пунктів.

Крім того, Україна заявила про створення у Курській області буферної зони та військової комендатури.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що операція ЗСУ у Курській області дозволила відвести загрозу від Харківської, Сумської та Чернігівської області.

Аналітики та західні спецслужби не виключають, що путінські війська спробую контратакувати у Курській області, але це буде складна операція.