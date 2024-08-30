Сырский: ВСУ продвинулись еще на 2 км в Курской области

Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил Сырский.

По его словам, в Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.

Бои в Курской области

С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия. Украинские военные проводят наступательную операцию. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, ВСУ взяли под контроль около 100 населенных пунктов.

Кроме того, Украина заявила о создании в Курской области буферной зоны и военной комендатуры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области позволила отвести угрозу от Харьковской, Сумской и Черниговской области.

Аналитики и западные спецслужбы не исключают, что путинские войска попытаются контратаковать в Курской области, но это будет сложная операция.