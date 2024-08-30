У МЗС пояснили слова Кулеби про "українські території", які обурили польську опозицію

Міністерство закордонних справ України пояснило слова глави відомства Дмитра Кулеби, сказані під час зустрічі з молоддю в Польщі, які викликали обурення польських опозиційних політиків. Про це пише видання Do rzeczy, повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу був на Campus Polska Przyszłości. На зустрічі також був присутній глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

Коли з залу пролунало питання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, Кулеба зазначив, що учасники зустрічаються в Ольштині, куди українське населення було переселене в 1947 році в рамках акції "Вісла".

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині" , – сказав Кулеба.

Ця заява викликала обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях.

"Висловлюємо жаль, що деякі сили, які не зацікавлені в дружніх українсько-польських відносинах, намагаються помістити слова міністра в контекст нібито територіальних претензій, яких глава українського зовнішньополітичного відомства ніколи не висловлював і не міг висловити" , – відреагували на це в МЗС.

В МЗС пояснили, що "відповідаючи на запитання учасниці молодіжного форуму в Ольштині, міністр закордонних справ України говорив про тисячі українців, які внаслідок злочину комуністичного режиму – операції "Вісла" – були примусово переселені з тих районів Польщі, де вони проживали згуртованою громадою".

"Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про "українські території" (в англійському оригіналі "Ukrainian territories") – тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою", пояснили в українському МЗС.