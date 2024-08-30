В МИД объяснили слова Кулебы об "украинских территориях", которые возмутили польскую оппозицию

Министерство иностранных дел Украины объяснило слова главы ведомства Дмитрия Кулебы, сказанные во время встречи с молодежью в Польше, которые вызвали возмущение польских оппозиционных политиков. Об этом пишет издание Do rzeczy, сообщает Европейская правда.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду был на Campus Polska Przyszłości. На встрече также присутствовал глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

Когда из зала прозвучал вопрос о возобновлении эксгумации жертв Волынской трагедии, Кулеба отметил, что участники встречаются в Ольштыне, куда украинское население было переселено в 1947 году в рамках акции "Висла".

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне" , – сказал Кулеба.

Это заявление вызвало возмущение ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях.

"Выражаем сожаление, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поместить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которых глава украинского внешнеполитического ведомства никогда не высказывал и не мог высказать" , – отреагировали на это в МИД.

В МИД пояснили, что "отвечая на вопрос участницы молодежного форума в Ольштыне, министр иностранных дел Украины говорил о тысячах украинцев, которые в результате преступления коммунистического режима – операции "Висла" – были принудительно переселены из тех районов Польши, где они проживали сплоченной общиной".

"Именно в этом духе следует понимать его слова об "украинских территориях" (в английском оригинале "Ukrainian territories") – то есть территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной", пояснили в украинском МИД.