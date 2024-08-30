Павел вважає, що союзники не мають обмежувати Україну у її самообороні

Західні країни мають зняти всі обмеження на використання протиповітряної оборони для того, щоб успішно захистити небо України. ﻿Про це в ексклюзивному коментарі у кулуарах безпекової конференції Globsec у Празі сказав президент Чехії Петр Павел, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання, чи варто країнам НАТО допомагати Україні збивати російські ракети над небом на заході України.

«Я думаю, ми маємо забезпечити, щоб Україна могла на повну використовувати потенціал, який надають західні країни. Я маю на увазі, що ми не маємо накладати будь-які обмеження на використання літаків, ракет, бо вона потребує цього для успішної самооборони» , – сказав Павел.

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