Павел считает, что союзники не должны ограничивать Украину в ее самообороне

Западные страны должны снять все ограничения на использование противовоздушной обороны для того, чтобы успешно защитить небо Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии в кулуарах конференции Globsec в Праге сказал президент Чехии Петр Павел, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, он ответил на вопрос, стоит ли странам НАТО помогать Украине сбивать российские ракеты над небом на западе Украины.

«Я думаю, мы должны обеспечить, чтобы Украина могла полностью использовать потенциал, который предоставляют западные страны. Я имею в виду, что мы не должны налаживать какие-либо ограничения на использование самолетов, ракет, потому что она нуждается в этом для успешной самообороны» , – сказал Павел.

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