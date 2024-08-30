Померов обговорив із європейськими колегами посилення ППО

Міністр оборони Рустем Умеров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС. З посиланням на соціальну мережу міністра, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для ефективної оборони проти агресора. Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення" , - йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, він також наголосив на важливості збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.