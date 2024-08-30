Умеров обсудил с европейскими коллегами усиление ПВО

Министр обороны Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС. Со ссылкой на соцсети министра, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора. Обсудили необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, подчеркнул важность создания пояса безопасности над западными регионами Украины. Этот вопрос имеет критическое значение для защиты нашей инфраструктуры и мирного населения" , - говорится в сообщении.

По словам Умерова, он также отметил важность увеличения инвестиций в оборонную промышленность Украины.