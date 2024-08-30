Готується звільнення директора "Укренерго" Кудрицького – ЗМІ

Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький найближчим часом може бути звільнений з посади.﻿ З посиланням на поінформовані джерела в Кабміні та в одній з енергетичних компаній, повідомляє Економічна правда.

Зі слів одного зі співрозмовників, питання енергетики сьогодні було однією з тем, які обговорювались під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго" , - каже він.

За законом, більшістю звільнити Кудрицького може Наглядова рада компанії, яка наразі налічує 6 членів.

Володимир Кудрицький очолює "Укренерго" з 2020 року.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити досудове розслідування проти голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди.