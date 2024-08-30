Готовится увольнение директора "Укрэнерго" Кудрицкого – СМИ

, сообщает Экономическая правда.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности. Со ссылкой на информированные источники в Кабмине и в одной из энергетических компаний.

По словам одного из собеседников, вопрос энергетики сегодня был одной из тем, которые обсуждались во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Говорили о ликвидации последствий последней российской атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений Ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго" , - говорит он.

По закону, большинством уволить Кудрицкого может Наблюдательный совет компании, который сейчас насчитывает 6 членов.

Владимир Кудрицкий возглавляет "Укрэнерго" с 2020 года.

Недавно Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть досудебное расследование против председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по факту получения неправомерной выгоды.