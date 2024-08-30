Туреччина бере участь у чеській ініціативі та постачає боєприпаси Україні

Туреччина — одна з країн, яка купує боєприпаси для України в рамках чеської ініціативи, поставляючи ЗСУ 155-мм фугасно-уламкові снаряди із запропонованою вартістю 2700 доларів. Про це заявила компанія-постачальник Czechoslovak Group, хоча раніше інформації про те, хто саме бере участь у проекті, не було через досить активну позицію РФ у деяких країнах, повідомляє Дзеркало тижня.

Втім, у документі, який циркулює серед журналістів, сказано, що за чеською ініціативою вартість боєприпаса становить 3200 доларів, що на 500 доларів більше, ніж пропозиція виробника. Саме тому у Czechoslovak Group розкрили роль Туреччини у цій історії та пояснили, що ціна пропозиції завжди орієнтовна, а не законтрактована. Там погодилися з тим, що різниця між цінами в цьому випадку є справедливим та помірним прибутком.

"Компанія є не простим посередником або перепродавцем, а надає досить складну послугу зі значною додатковою вартістю, використовуючи свої давні ноу-хау в області торгівлі військовими матеріалами" , — пояснили у Czechoslovak Group.

До того ж існує суттєва різниця між ціною на складі виробника та ціною на складі у замовника. У другому випадку до прайсу додаються транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування, податок, мито та вартість тари. Також існують непублічні витрати, наприклад, "заміна деяких компонентів боєприпасів на компоненти нового виробництва".