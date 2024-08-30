Турция участвует в чешской инициативе и поставляет боеприпасы Украине

Турция — одна из стран, которая покупает боеприпасы для Украины в рамках чешской инициативы, поставляя ВСУ 155-мм фугасно-обломочные снаряды с предложенной стоимостью 2700 долларов. Об этом заявила компания-поставщик Czechoslovak Group, хотя ранее информации о том, кто именно участвует в проекте, не было из-за достаточно активной позиции РФ в некоторых странах, сообщает Зеркало недели.

Впрочем, в документе, циркулирующем среди журналистов, сказано, что по чешской инициативе стоимость боеприпаса составляет 3200 долларов, что на 500 долларов больше, чем предложение производителя. Именно поэтому в Czechoslovak Group раскрыли роль Турции в этой истории и объяснили, что цена предложения всегда ориентировочная, а не законтрактованная. Там согласились с тем, что разница между ценами в этом случае является справедливой и умеренной прибылью.

"Компания является не простым посредником или перепродавцем, а предоставляет достаточно сложную услугу со значительной прибавочной стоимостью, используя свои давние ноу-хау в области торговли военными материалами" , — пояснили в Czechoslovak Group.

К тому же существует существенная разница между ценой на складе производителя и ценой на складе у заказчика. Во втором случае к прайсу добавляются транспортные расходы по перевозке взрывоопасного военного груза, страховка, налог, пошлина и стоимость тары. Также существуют непубличные расходы, например "замена некоторых компонентов боеприпасов на компоненты нового производства".